Kuidas teil hetkel läheb?

Läheb hästi, kiire aeg. Mitu keerulist kaasust on algusfaasis, vajavad pühendumist. Ja kallis abikaasa on kokku pannud pika nimekirja kodustest kevadtöödest. Igav ei hakka.

Kuhu paigutaksite selle Tartu elanike kaasuse kõigist juhtumitest, millega tegelenud olete?

Tegemist on ühe emotsionaalseima juhtumiga. Nähes, kuidas klientide kodu muutub kasutuskõlbmatuks ja väärtusetuks, sundis see otsima lahendusi. Ei mäletagi teist sellist tsiviilasja kaasust, mille osas oleks olnud ühiskonnas sedavõrd laiapõhjalist tähelepanu ja kaasaelamist. Sellest on õppida nii juuratudengitel, projekteerijatel, ehitajatel, PR-firmadel kui ka ehitusjärelevalve eest vastutavatel ametnikel. Hetkel oleme veel vahefinišis. Kui kliendid saavad koju tagasi, siis teen ehitusfirma Mapri Ehitus ees sügava kummarduse.