EVE ALTROV Elanikud ei peaks ohutuse ettekäändel kannatama ja kohtuteed käima

Raudteetaristu puudutab paljude inimeste igapäevaelu. Seetõttu on oluline, et lahenduste leidmisel lähtutaks nii turvalisusest kui ka kogukonna huvidest. Ometi on viimaste aastate praktika näidanud, et kompromissi leidmine pole alati lihtne ning Edelaraudtee otsused on jätnud elanikele mulje, et nende häält ei taheta kuulata.