Tõsiasi, et bioloogiline kell on olemas ja tiksub, on teada üle 2500 aasta. Theophrastus oli esimene, kes sellele tähelepanu juhtis: taimedel on komme ärgata ja uinuda. Täna teame, et see ööpäevane rütm on sisse kirjutatud kogu elavasse Maal. Pöörlemine ümber oma telje ja tiirlemine ümber Päikese on selle rütmi muutnud lausa geneetiliseks. Seda on aimatud juba 1970. aastate algusest saati ja täpse teadmisena on see olnud inimkonna kasutada vast nii 40 aastat.