Stroomi trammiprojekt näitab, et linnaplaneerimine võib olla rohkem kui pelgalt infrastruktuuri arendamine – see võib tõsta meie elukvaliteeti ja pakkuda uusi võimalusi kõigile. Planeerimisel tuleb aga olla põhjalik ning hoolikas, kuna kiirustades on lihtne ilus asi ära rikkuda.