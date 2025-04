Kuigi Eesti parim naismaletaja, maailma edetabelis 71. kohta hoidev Mai Narva on öelnud, et oma tasemelt jääb ta siinsetele suurmeistritele Paul Keresele, Jaan Ehlvestile ja Lembit Ollile alla, on tal ette näidata midagi, mida eelpool mainitud triol pole. Male EM-pronks.