JAANUS SEPPA Ära unusta riigile katkise auto eest arvet saata!

Riik on teede korrashoiu eelarvet mitu aastat kärpinud ning järgmised kolm-neli hooaega ei paista seis paremaks minevat. Ekspertide hinnangul jääb rohkem kui pool igal aastal taristule hädavajalikust rahast puudu. Ja see vahe kasvab, sest kui tänavu on eelarves hoolduseks sama palju vahendeid kui kolm aastat tagasi, siis vahepeal krõbistas inflatsioon suure osa raha reaalväärtusest ära. Karm reaalsus on see, et meie teede seisukord läheb paratamatult halvemaks. Ka kavandatav mootorsõidukimaks ei paista olukorda parendavat, sest sellest laekuva raha ja teeremondi eelarve vahel pole seost.