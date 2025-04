EKP presidendina on tal tulnud rinda pista nii pandeemia kui sõjast tingitud finantskriisidega Euroopas. Nüüd siis uus väljakutse: Trumpi algatatud kaubandussõda.

Lagarde märkis neljapäeval seitsmendat järjestikulist intresside langetamist põhjendades, et tollid mõjuvad šokina nii kodumajapidamistele kui ettevõtjatele. Tohutus ebakindluses ei julgeta tarbida ega investeerida. See pidurdab majanduskasvu, kuid odavam laenuraha võib olukorda pisut leevendada. Samas hoiatas ta, et kaupadele kaitsetollide kehtestamine võib hinnatõusu taas kiirendada.