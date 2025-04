RAINER SAKS Loetud päevad – Venemaa annab vastuse, aga sellise, mida oodata ei osata

Venemaa presidendi abi välispoliitika küsimustes Juri Ušakov teatas, et seni ei ole kokku lepitud, millal võiks toimuda järgmised kõnelused USA presidendi ja Venemaa presidendi vahel. Samas ta üritas veenda, et tegutsetakse uute otsekõneluste nimel. USA presidendile oleks hetkel sellise otsekõne pidamine mõnevõrra piinlik, kuna mitte mingisugust kokkulepet ei sünniks. Veelgi paremini sobib Venemaale praegune olukord, kus läbirääkimised justkui käivad, aga lõpliku otsuse läbirääkimiseni ei jõuta. Venemaa juhid saavad väga hästi aru, et väga pikalt selline olukord kesta ei saa, aga hetkel ollakse nende vaates veel faasis, kus tundub, et vastaspoolega on võimalik edasi manipuleerida ja oma positsiooni samm sammult parandada.