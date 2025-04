Siseministri sõnul tingis koosoleku kokkukutsumise vajadus üle vaadata Eesti relvaseadus, et see vastaks ootustele ja vajadusele uues geopoliitilises olukorras. Tuli välja, et tänasele relvaseadusele on tehtud juba nii palju muudatusettepanekuid, et mõistlikum on riigikogul vastu võtta uus relvaseadus.