Ülle Madise Inimeste ja loodusega arvestamine on tuulikute rajamisel kohustuslik

Kohalike elanike arvamust eirata ei tohi, sest see on avaliku huvi oluline osa. Igaühel meist, ka minul endal, on oma kodumets ja -järv. Või linnas park või maja ees puud ja põõsad. Mistahes riigi või kohaliku võimu plaan seal midagi muuta tuleb ausameelselt lahti seletada. Muidu otsusest head nahka ei saa.

Võimalik, et vaidluse juur peitub sõnas «avalik». Ise olen selle sõna õigusteaduse eritähenduses kasutamise vastu olnud just põhjusel, et tavakeeles tähendab see midagi muud. Eesti keeles võib sõna «avalik» viidata, et see on avaliku arvamuse või avalikkuse sünonüüm. Samas näiteks «avalik teave» hõlmab ka teavet, mis on salajane ja mille avaldamise eest saab lausa karistada. «Avalik huvi» tähistab aga ühiskonna pikaajalist, üldist huvi, mitte avalikku arvamust. Tegemist on tõlkega, ingl k public interest, sks k öffentliche Interesse.