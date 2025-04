Eesti riiklik eesmärk on aastaks 2030 neljakordistada tuuleenergia tootmismahte, et tagada varustuskindlus ja energiajulgeolek kogu Eestis. Kuigi analüüsid näitavad, et Eesti sisemaa piirkonnad on tuuleparkide arendamiseks sobilikud, siis on aktiivse vähemuse hirmud üle kaalumas avalikku huvi ning tuuleparkide planeeringud mitte ei seisa, vaid neid üritatakse kohalikul tasandil lõpetada. Kohaliku planeeringu lõpetamine aga ei lahenda ei riigi energiapoliitika eesmärke ega ka kohalikke muresid. Ühiste eesmärkide täitmisel on igal osapoolel vastutus ja koostöö mängib võtmerolli, kirjutab Põhjamaade taastuvenergia arendaja Vindr Baltic juht Marko Viiding.