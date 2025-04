TIIT ISOP Nägime taas, mida paljud eestlased taksodes iga päev kogevad

Märtsi lõpus toimunud politsei- ja piirivalveameti, munitsipaalpolitsei, tööinspektsiooni ja keeleameti ühisreidi käigus ilmnes taas see, mida paljud eestlased iga päev kogevad: suurem osa platvormi taksojuhte ei saa elementaartasemel eesti keelest aru. Lennujaamas ja Vanasadamas korraldatud reidi käigus kontrolliti umbes 70 juhti, kellest 28 said keeleametilt kutse tulla keelekontrolli.

Kujutage ette olukorda, kus 60 protsenti kiirabitöötajatest ei saaks aru, millised on patsiendi kaebused. Taksonduses on see reaalsus täna – munitsipaalpolitsei spetsialisti hinnangul ei oska ligi kaks kolmandikku äpitaksojuhtidest eesti keelt. See seab ohtu nii teenuse kvaliteedi kui klientide turvalisuse.