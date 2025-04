Avaliku huvi mõiste on Eesti õiguses määratlemata, ent ometi kasutatakse seda laialdaselt, eriti ruumilise planeerimise valdkonnas. Õiguskantsler oma 14.04.2025 kirjaga Põhja-Sakala vallale, toetudes kohtupraktikale, sedastab, et paljude inimeste vastuseisu ei saa samastada ülekaaluka avaliku huviga.

Teisisõnu tähendab see, et rahva seisukoht – olgu see väljendatud petitsioonide, kogukondliku mobiliseerumise või muu demokraatliku organiseeritud vastupanuna – ei pruugi olla piisav kriteerium avaliku huvi tuvastamiseks. Sarnase käsitluse on omaks võtnud ka Tallinna ringkonnakohus lahendis 3-21-810, kus rõhutati, et abstraktne vastumeelsus ei asenda sisulist argumentatsiooni. Ent niisugune kitsendatud arusaam vähendab rahva osaluse tähendust ning lõppkokkuvõttes õõnestab demokraatliku enesemääramise alust.