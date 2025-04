RAIMOND KALJULAID Kas saadame Eesti sõdurid Ukrainasse?

Praegu on raske hinnata, kas USA ja Venemaa vahelised läbirääkimised võivad viia lähiajal mingi läbimurdeni Ukraina rahukõneluste alustamiseks või mitte. Kui peaks kohvipaksu pealt ennustama, siis ma pigem arvan, et Trumpi administratsiooni diplomaatia võib mingit kasvõi piiratud edu saavutada – seda enam, et sama sihi nimel tegutsevad ka mitmed Euroopa riigijuhid. Aga muidugi ei saa välistada, et Venemaa või Ukraina või mõlemad pole veel valmis diplomaatilise lahenduse otsimise teed minema ja sõda kestab veel mõnda aega.