Pärast Donald Trumpi võitu 2024. aasta valimistel eeldasid paljud eksperdid, et välispoliitikas keskendub ta Indo- ja Vaikse ookeani piirkonnale. Siht näis olevat selge: suunata seni Euroopa ja Ukrainaga seotud ressursid USA suurima pikaajalise rivaali – Hiinaga – tegelemisele. Pentagoni esimesed sammud ning äsjane Hiina isoleerimise katse tariifidega viitavad sellele, et nii ongi juhtumas.

Üks suur puuduolev osa on aga veel: Trump ei ole selgelt öelnud, kuidas ta soovib, et USA suhted Hiinaga välja näeksid? Kas ta tahab stabiilset rahu, uut külma sõda või suurejoonelist kokkulepet, kus mõlemad pooled saavad kuulutada oma võitu? Keegi ei tea. Näib, et ka Trump ise mitte.