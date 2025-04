Pärt Peterson Kuidas pikendada eluiga?

Kui kaua ma elan – see on küsimus, mida igaüks meist aeg-ajalt endale esitab. Inimeste eluiga näitab kasvutrendi ja üle 100 aasta elanuid arvatakse maailmas olevat juba üle poole miljoni. Sellegipoolest on kõrge vanuseni elavate inimeste osakaal väike ja keskmine eluiga lühem. Hästi toimiva tervishoiusüsteemiga riikides ulatub see enamasti 80ndate eluaastateni ja on naistel keskmiselt neli kuni üheksa aastat meestest pikem.