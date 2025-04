RAINER SAKS Ukraina on väga lähedal oma eesmärgile

Viimaste nädalate jooksul on esitletud uusi kaugele lendavaid ründedroone, uusi meredroone ja õhutõrje relvastusse tulevat laserrelva. Need uudised on jäänud Venemaa ohvriterohkete ballistiliste rakettide rünnakute varju. Täna kordas Ukraina president juba varem avaldatud uudist, et Ukraina kaitsetööstus suudab praegu toota veidi üle 40 protsendi armeele vajalikust relvastusest. Varem on märgitud, et Ukraina soovib selle aasta jooksul saavutada vähemasti 50 protsendi taseme, mis on küll sõja algusega võrreldes tohutu edasiminek, kuid ei vabasta veel lääneriikide tarnete sõltuvusest. Samuti on suur osa kaitsetööstuse toodangust finantseeritud doonorite poolt.