JUHTKIRI Ikka häda 9. maiga

ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kallase ja Slovakkia peaministri Robert Fico vahel on puhkenud sõnasõda selle üle, kas Euroopa riigijuhtidel sobib osaleda 9. mai pidustustel Moskvas, mis toimuvad Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäeva tähistamiseks.

Väljaanne Euractiv kirjutas esmaspäeval, et Kallas hoiatas Lääne-Balkanil asuvaid ELi kandidaatriike minemast 9. mail Venemaale, kes on süüdi üle kolme aasta Ukrainas käinud täiemahulise sõja vallapäästmises. Kallase sõnul tehti väga selgeks, et EL ei taha seal näha bloki ühegi võimaliku liikme esindajaid. Luksemburgis ajakirjanikega suhelnud Kallas ütles ka, et osalemisesse ei suhtuta kergelt. Samuti kutsus ta liikmesriike üles saatma sel päeval oma esindajaid pigem Kiievisse, et näidata solidaarsust Ukrainaga. Kavatsusest Moskvasse sõita on teatanud teiste seas ka Serbia president Aleksandar Vučić.

«Proua Kallase hoiatus ja ähvardused on lugupidamatud ja ma protesteerin nende vastu,» ütles aga Fico ühismeedias ja kinnitas, et kavatseb 9. mail Moskvasse minna. Ta tuletas Kallasele meelde, et tema on legitiimne, suveräänse riigi Slovakkia peaminister, kellele ei saa mitte keegi öelda, kuhu ta võib ja kuhu ei või minna. Fico sõnul sõidab ta Moskvasse, et avaldada oma austust ja lugupidamist ning mälestada tuhandeid Punaarmee sõdureid, kes surid Slovakkia vabastamise nimel.