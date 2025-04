KAIDO PIHLAKAS Ärme tee Balti kaitsevööndiga sama viga, mis Nursipalus

Mõni aeg tagasi näidati ETV saates Balti kaitsevalli näidis betoonpunkrit ning kuigi see oli tähelepanu vääriv, siis kahjuks sellele vähemalt minule kättesaadavalt ei ole ilmunud täiendavat, asjatundlikku lisateavet. Kusti Salmi ettekandest selgus, et betoonpunkri hävitamiseks kulub ründajal 30 protsenti rohkem moona kui jalaväe hävitamiseks ja kuna nende ründamine toob neile endale kaasa kümneid kordi suurema kaotuste võimaluse, siis ehk paneb see ründajat mõtlema. Kusti Salm lisas: «Väheste investeeringutega suudame luua korraliku heidutuse. Kui tahame näiteks kahe aasta jooksul sõda ära hoida, tuleb kõik vajalikud sammud teha enne seda.»