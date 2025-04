Mikk Salu Mitu viga järjest: halli passi omanike hääleõigus, sihtasutus SALK ja Urmas Reinsalu juhtum

Olen Postimehe kirjutajate seas ilmselt üks väheseid, kes arvab et riigikogu otsus halli passi omanike ja Vene kodanike hääleõiguse küsimuses kohalike omavalitsuste valimistel oli viga. Mitte sellepärast, et nad vääriksid kuidagi hääletamisõigust. Vähe veenev on ka seletus, mida sotsiaaldemokraadid tihti kasutavad, et kohalikel valimistel osalemine aitab kuidagi integratsioonile ja sidususele kaasa, kirjutab ajakirjanik Mikk Salu.