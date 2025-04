RIINA SOLMAN Pihlakodu sünge juhtum tõi esile uue probleemi

Pärast Pihlakodu õõvastavat vägistamisjuhtumit on inimestel vaja kindlust, et nende lähedased on hooldekodus kaitstud. Pihlakodu näitel palgati eakat hooldama isik, kelle pidi sõlmitud leping välistama. Samal ajal on eakatele hooldekodu koht keskmise pensioni eest üldse üha kättesaamatum. Kolm aastat tagasi tehtud reform ei ole õnnestunud ning võib-olla on mõistlikum kogu süsteem pulkadeks lahti võtta ja uuesti kokku panna, kirjutab riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Riina Solman (Isamaa).