Urmas Maranik Päikese- ja tuuleenergiajaamasid on meil juba küllalt

Kõik toimis mõistuspäraselt kuni aastani 2018, mil uue finantsturgude direktiiviga (MiFID II) laiendati heitkogustega kauplejate ringi ning kvooditurule lasti kaarnakarjana tegutsevad spekulandid ehk investeerimisfondid ja krediidiasutused. Hinnad hakkasid kiiresti tõusma ja jäid koroonapandeemia eel püsima 25 euro juurde. Mida rangemaks aga muutusid kliimaeesmärgid, seda enam said hoogu süsinikukvoodi hinnad, jäädes viimastel aastatel vahemikku 60–100 eurot tonn. See on suurusjärgus kümnekordne kasv võrreldes eelmise kümnendi keskpaigaga. Võrdluseks: Hiinal on oma kauplemissüsteem ning sealse süsinikukvoodi hind peaks 2025. aastal jääma 13 euro piirimaile.