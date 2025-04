HENN PÕLLUAAS Relvaseadus peab tegema meist vaenlasele tugeva vastase

Jah, relvi saab kasutada kuritegelikel eesmärkidel, kuid ka enese ja lähedaste, vara ja riigi kaitseks, laskeharrastusel, võistlusspordis, jahil jne. Statistika näitab, et enim tapmisi sooritatakse mitte tulirelvade, vaid tavaliste kööginugadega ning liikluses hukkunute arv teeb sellelegi kaugelt silmad ette. Kõikidest tulirelvadega sooritatud kuritegudest on seaduslike relvadega sooritatute osakaal nullilähedane – viimaste piiramine on mõttetu asendustegevus. Ükski relv ei ole ohtlik, kui need on vastutustundlike ja neid käsitleda oskavate kodanike kätes.