Witkoff märkis täiesti põhjendatult, et kõneluste võtmeküsimus on niinimetatud viie territooriumi teema. Kuigi lisaks sellele on veel palju muid teemasid, mille üle kõneletakse. Ei ole kahtlust, et Venemaa presidendi jaoks on hetkel kõige tähtsam saavutada võimalikult suure Ukraina territooriumi jäämine Venemaa kontrolli alla. Viis territooriumi on seega Krimm, Hersoni, Zaporižžja, Donetski ja Luhanski oblast.