Postimees kirjutab oma majandusküljel, et Euroopa Komisjon lubab ühtekuuluvusfondi raha laiemat kasutamist, mis tähendab potentsiaalselt ka kaitsekulutusi. Praegu on Eestil kasutada raha ühtekuuluvusfondist 27 protsenti ehk 905 miljonit eurot. Kindlasti on see Eestile suur raha.

Eks ole selle mõtteviisi muutumise põhjusteks möllav sõda Ukrainas, aga ka USA uue administratsiooni kriitika Euroopa madalate kaitsekulutuste kohta. Me olemegi näinud mitmeid algatusi Euroopa kaitsevõime tugevdamiseks ning ühtekuuluvusfondi raha suunamine kaitsekulutusteks on üks sellistest algatustest. Kui kasutada klišeesid, siis on Euroopa Liit just nii tugev, kui tugev on iga selle liikmesriik. Eestil kui agressorriigiga piirneval riigil on lausa kohustus see raha vastu võtta ja kaitsekulutuste alla panna. Kaitsekulutused võivad tähendada ka rohkemaid töökohti, seega säiliks osalt ka ühtekuuluvusfondi funktsioon majandust elavdada.