MIS MEIST SAAB? David Vseviov: Putini maailmas Balti riigid Venemaa osana ei eksisteeri

David Vseviov: «Viisaka inimesena ütleksin kõigepealt tere, siis küsiksin - kuna tegemist on minust natuke vanema härraga -, et kuidas tervis on. Kindlasti räägiksin golfist, sest tuleb õppida Soome presidendi kogemustest. Inimestega tuleb rääkida alati teemadel, mis neid tõeliselt erutavad.

Ja ma loodan, et Donald kindlasti ütleb, et kulla David, ole nii hea, ütle mulle palun, mis sa arvad selle ja selle kohta. Ja kui ma ei suuda vastata, siis tunnistan seda: tead, sa oled ikkagi Ameerika Ühendriikide president, sinu riigis on neid inimesi ja institutsioone, kes tunnevad Venemaad, kellele on eraldatud vahendeid Venemaa uurimiseks, kordades rohkem kui mul, nii et küsi nende inimeste käest, pöördu ülikoolide poole ja sa saad väga adekvaatse pildi sellest, mis Venemaal tegelikult toimub.»