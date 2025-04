Netflixis näidatavas telesarjas «The Residence», milles tegeldakse Valges Majas toimunud mõrva juurdlusega, on üks episood, kus Valge Maja peremees ehk USA president pole rahul dušiga. Nimelt soovib president väga kuuma, teistele sisuliselt talumatut vett. Vaene torumees on sellega hädas, aga lõpuks asi õnnestub. President on rahul.

See episood meenus pea automaatselt, kui lugesin uudist, et president Donald Trump taastas oma korraldusega vee vaba voolu Ameerika duššides. Sest Barack Obama ja ka Joe Bideni administratsioonid olid piiranud vee kasutamist. «Minu enda puhul meeldib mulle võtta head dušši, hoolitseda oma ilusate juuste eest,» teatas Trump, lisades, et varasem 15 minutit duši all seismist on naeruväärne.