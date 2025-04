Viimasel ajal on ajakirjanduses suhteliselt palju juttu olnud tsiviilrelvadest. Relvaomanikke on ligemale 25 000, neist jahimehi ca 16 000.

Teatavasti nõuab PPA, et relvaloa pikendamise taotlus esitataks vähemalt kaks kuud enne vana loa kehtivuse lõppemist. Kui hilined, oled kohe kurjategija, relvad käest. Kui ise ei vii, siis tuleb ametnik ja tassib sinu püssikese minema. Aga vabandage, see on minu vara. Millise õigusega rekvireeritakse minu omanduse olevat vara? Hilinenud taotlust menetlusse ei võeta.