JÜRI LEMBER Kõige haavatavamad inimesed surutakse nurka

Väravad avanesid ja vabrikant või tema kubjas tuli töötute ette ning valju häälega hõikas, et täna on vaja nii mitu meest nii mitmeks tunniks ja tasu on selline. Kes on nõus, tõstke käed! Ja mõni käsi tõusis alati, sest nii ennast kui peret tuli toita. Olgugi et pakutav tunnitasu polnud töötajal kuluva pingutuse ja kaotatava aja vääriline. Aga paremat teenistust sellel päeval ja selles asulas keegi ei pakkunud.