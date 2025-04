ANDREI KUZITŠKIN Putini võim näitas taas oma jumalakartmatut olemust

Kremli poliitika jumalateotus ja pühaduseteotus on dogma. Kümnete inimeste – naiste, laste, eakate ja sõjaväelaste – tapmine kristliku suure paastu päevadel ja kannatusnädala eelõhtul mõjub nagu ohver. Ja Moolokile anniks toodud ohvrite verd piserdatakse altarile, millest on saanud Venemaal uuspaganluse ja nekroimperialismi taassünni alus. See on Putini režiimi tegelik hind ja tõeline nägu. Ja just selle režiimi teenistuses on Moskva Patriarhaadi Vene Õigeusu Kirik. Kuid ka teised konfessioonid – budistidest juutideni – on Putini Venemaal muudetud riiklikeks ja sotsiaalseteks institutsioonideks, mis teenivad valitsevat tšekistlik-oligarhilist korda.