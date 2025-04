Hiina sõdurite üks peamine sõnum oli, et Venemaa levitab sõja kohta ainult valeinfot. Nende edukat värbamist mõjutas oluliselt Venemaa info, et Vene armee on Ukraina vastu suures ülekaalus ning Ukraina vastupanu on tühine. Sõjavangid kirjeldasid veel erinevaid kontraste, mida nad on kogenud Ukrainas võrreldes Venemaaga. Ukraina korraldatud meediakampaania peamine eesmärk näib olevat Venemaa valitsuse värbamistegevuse takistamine. Teiste riikide sõjavangid on Ukraina jaoks üsnagi tarbetu koorem ja Venemaa ei pruugi neid soovida ukrainlastest sõjavangide vastu välja vahetada.