Meenutagem, et Moskva patriarh Kirill on üles kutsunud pühale sõjale ja õnnistanud ka ukrainlaste tapmiseks kasutatavaid relvi. Eestis aga ajab Moskvale alluv kirik ikkagi Vene asja, seda küll teiste vahenditega kui Ukrainas.

Kuid pole mõtet teha saladust, et tegemist on ühe ja sama organisatsiooniga. Just kirik peaks rõhutama üldhumaanseid põhimõtteid ja tegema kõik endast oleneva, et vältida verevalamist. Moskvale alluva kiriku puhul me paraku midagi sellist ei näe.