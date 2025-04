«Venemaa käitumise taga on 19. sajandi mõttemaailm, mil riigi võimsus oli seotud territooriumiga,» ütleb Vseviov, «mida suurem on su territoorium, seda parem. Ja mida rohkem on sul pärisorjadest talupoegi, seda parem, sest seda rohkem saad koguda makse. Aga tänases maailmas vallutatakse maailmu ju teisiti – Amazoni, X-i jne kaudu.»