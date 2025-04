VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS Miks ma liitusin Kaitseliiduga?

Kuigi ohuhinnangute avaldamiste nõudlus on ühiskonnas üsna kõrge, siiski küsimus «miks liituda Kaitseliiduga?» on paljude jaoks endiselt loomulik. Sa ju mitte kunagi ei tegelenud julgeolekuga?! Sa oled naine?! Sa ei ole enam verinoor?! Sul on hoopis teine rahvuslik taust?! Miks praegu? Võttes kõik need loetletud põhjused kokku, aasta tagasi liitusingi, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa).