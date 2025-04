Kristi Joamets Kas tehisaru saab mind diskrimineerida?

Tehisintellekt (AI – artificial intelligence) on saanud osaks meie igapäevaelust, tihti nii märkamatult, et me ei pruugi selle olemasolu tajudagi. Nutitelefonides kasutatavad virtuaalsed assistendid AId, et mõista meie kõnet, aidata helistada või sõnumeid saata, otsida pildi abil sarnaseid fotosid, tuvastada inimesi, kohti ja objekte. Sotsiaalmeedia platvormid analüüsivad meie tegevusi, pakkudes isikupärastatud reklaame ja postitusi. Chatbot'id automatiseerivad klienditoe teenuseid ning meditsiinis aitab AI arstidel diagnoose panna, analüüsides nii patsientide sümptomeid, terviselugu kui ka testitulemusi.