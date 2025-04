KRISTJAN JÄRVAN Statistika: automaks ei täida ühtegi oma eesmärki

Enamikus kohtades valitses must masendus, sest sageli olin ma ainus külastaja – ja mitte ainult tol hetkel, vaid nagu automüüjatelt kuulsin, siis sageli ka terve päeva või isegi mitme päeva jooksul. Kõige optimistlikumad automüüjad avaldasid siis veel lootust, et liisinguintresside langus tasandab automaksu mõjusid ja turg taastub kolme-nelja kuu jooksul, aga nagu nüüd teame, osutus see ilmselgelt liigseks optimismiks ja autode müük ei ole ligilähedaseltki jõudnud tagasi samale tasemele, kus see oli aasta varem.