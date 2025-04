Raul Eamets Trumpi kaubandusmängud – virutame kõigile nuiaga ja siis...

USA väliskaubandus on väga suures puudujäägis. Tollid, millega on pikalt ähvardatud, on tänaseks välja kuulutatud ja pihta saavad kõik peale paariariikide, kes on nn kurjuse teljel (Põhja-Korea, Iraan, Venemaa jne). Ilmselt ei ole neile tollimakse kehtestatud lihtsalt põhjusel, et nendega pole ka mingit kaubavahetust. Kui just Trump ja Vladimir Putin ei ole midagi muud omavahel kokku leppinud.

Trumpi taktika on huvitav – kõigepealt virutab kõigile nuiaga ja siis hakkab otsast läbi rääkima, et vaatame, mida teha annab. Esimesena sai audientsi tollide teemal Iisraeli peaminister. Väidetavalt on veel kümned riigid avaldanud soovi tollide üle läbirääkimisi pidada. Elon Musk sai ettevõtjana aru, et jama on majas, sest Euroopas ei taha enam keegi Teslasid osta. Ta tegi meedias avalduse, et Euroopa ja USA peaksid kaubitsema tollivabalt ning inimesed võiksid ELi ja USA vahel vabalt liikuda ja töötada. On ka selge, et sellisel tasemel tegelased ei paiska midagi päris juhuslikult sotsiaalmeediasse. Lõpuks Trump teataski, et tollide kehtestamine lükatakse kolmeks kuuks edasi.