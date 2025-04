JUHTKIRI Eesti edukas jõuproov

Kui tahta, et Läänemeri oleks tõesti NATO sisemeri, siis tuleb vastavalt ka käituda. Kiwala kinnipidamine annab hoiatussignaali teistelegi puudustega laevadele, et Eesti rakendab mereohutust tõsiselt ja et mitte sattuda Eesti võimude vaatevälja, tasub sõit Soome lahes jätta tegemata. Kui Soome saatis eelmisel aastal tugeva sõnumi kaablilõhkujaile, siis Eesti saatis tugeva sõnumi varilaevastikule.

Oluline on ka, et Eesti tõestas ennast meie liitlaste silmis. Kujutelm Läänemerest kui NATO sisemerest saab teostuda alles siis, kui kõik siinsed NATO liitlased on valmis koordineeritult tegutsema. Kaudselt aitab NATO koostöö ka Ukrainat, sest mida vähem on võimalusi Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida, seda parem on see Ukrainale.