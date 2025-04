JÜRI KOTŠINEV Gruusia opositsioon on teinud mitu viga

Gruusia valimistest 2024. aasta 26. oktoobrist on möödunud piisavalt aega selleks, et teha kokkuvõtted vigadest, mille on teinud Gruusia opositsioonisektor valimistejärgsel perioodil Gruusia sisepoliitilisel tandril. Arvan, et siin saab välja tuua kolm põhilist momenti, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.