VAHUR LUHTSALU Ametnikud võiksid osata ka muul viisiil leiba teenida

Teadaolevalt on Albert Einstein iseloomustanud bürokraatiat 1934. aastal, mil elas juba püsivalt USA-s, järgmiselt: «Bürokraatia on igasuguse saavutuse surm. Olen näinud ja kogenud liiga palju kohutavaid hoiatussignaale, isegi võrdlemisi eeskujulikus Šveitsis. /…/ Riik peab tagama, et töötajate vaheline konkurents jääb tervislike piiride sisse, et kõik lapsed saavad võimaluse terviklikuks arenguks ning et palk on piisavalt kõrge, et toodetud kaupu saaks tarbida. Kuid riik võib avaldada otsustavat mõju oma regulatiivse funktsiooni kaudu, kui selle meetmed on koostatud objektiivses vaimus sõltumatute ekspertide poolt.» (Einstein, 1934)