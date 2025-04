Sest kõik, nagu teada, on suhteline. Kurjad misogüünsed mehed levitavad koguni laimavaid kuulujutte, et nutikamad tütarlapsed valivad sama loogikaga sõbrannat, kellega õhtul linna peale minna. Oluline on leida võimalikult inetu sõbranna.

Niisiis teatab Eesti au, mõistus ja südametunnistus Reformierakond Jürgen Ligi ja Signe Riisalo suu läbi, et lastetoetuste muutmine vajaduspõhiseks on paha mõte, kuna selle administreerimine on liiga keerukas ja kallis, lisaks on inimesed harjunud just sellise lastetoetusega jms. Asi, mida mõistusega inimesed (ja eriti üks erakond, kelle nime ma nimetama ei hakka, viimati prokuratuur paneb tähele) on alati teadnud ja aastaid ka valitsusele selgeks püüdnud teha.