Saksamaa kaitseväe kindralinspektori Karsten Boryeri hinnangul tuleb armee ümberrelvastamine lõpetada 2029. aastaks, sest siis olevat Venemaa valmis rünnakuks NATO vastu. Kindralinspektor ei avalda, millised eeldused selleks aastaks täpsemalt tekivad, et Venemaa just siis kavatseb asuda sõjalisele rünnakule NATO vastu. Siinkohal võtaks arvata, et Venemaa potentsiaalne sõjaline oht ei ole mitte kunagi kuhugi kadunud olnud ka varasematel aastatel, nii et sõjaline valmisolek selle tõrjumiseks peaks olema pidev. Teistpidi võib ka kindel olla, et kui Ukraina armee kiiresti korralikult relvastada, ei ole Venemaal eriti võimalusi sõjakäiku Euroopasse kavandada ja vaevalt, et Venemaal praegu selliseid konkreetseid plaane koostatakse.