JUHTKIRI Zelenskõil on vaja jätkuvalt moona

New York Timesi loost jääb mulje, nagu olnuks ameeriklaste abi Ukraina vastupidamisel otsustava tähtsusega. Kui see on nii, siis selleks et Ukraina ka edaspidi vastu peaks, peab see abi jätkuma. Paraku on Donald Trumpi administratsioon abi vähendanud, räägib rahu vajalikkusest ning on teinud reveransse Venemaa ees, ilma et viimane oleks rahuüleskutsetele kuidagi positiivselt vastanud. Pigem näeme venelaste jätkuvaid rünnakuid Ukraina tsiviiltaristule.