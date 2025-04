MATTIAS JÕESAAR Kriisiaegadel ei tasu vigase antenniga eksperte eetrisse lasta

Kui elatakse igaval ajal, on igal eksperdil võimalik ennustada, et homne päev on umbes samasugune nagu tänane ja suure tõenäosusega läheb ennustus täppi. Selliste ennustuste aeg on nüüd läbi ja enne ekspertide pimesi uskumist tasub tõsiselt analüüsida, kes suudavad põneval ajal orienteeruda ja kes mitte. Sest mis mõte on kuulata eksperte, kelle ennustused mitte kunagi ei täitu?