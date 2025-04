ANTS SILD Sajandi õnnetus

Jutt tuleb Alain Besançoni raamatust «Sajandi õnnetus», mis on lugejaile olnud kättesaadav pea paarkümmend aastat tänu Loomingu Raamatukogule ja tõlkija Katre Talvistele. Alapealkiri kõlab: kommunismist, natsismist ja holokausti erilisusest. Et kahest viimasest on kõnelnud ja kõnelevad jätkuvalt kõik kirjatööks ja sõnaseadeks võimelised institutsioonid üle ilma, siis lubagem siinkohal meenutada raamatus kirjapandud lõigukesi kommunismist. Esiteks sellepärast, et oleme nähtavalt, iseendi poolt läbielatud õnnetust hakanud unustama, teiseks sellepärast, et kommunismi kõige saatanlikum pool – nimelt MOONUTAV PEDAGOOGIKA – on igasugustest tõsistest arutlustest, analüüsidest ning hinnangutest taandumas.