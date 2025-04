Peter Attia raamat «Terve elu: Pikaealisuse teadus ja kunst » räägib sellest, kuidas elada mitte ainult kauem, vaid ka tervemalt ja paremini. See ei ole tüüpiline «tee nii ja saad terveks» juhis, vaid pigem põhjalik ja aus vestlus sellest, mida teha, et elada pika ja kvaliteetse eluga. Attia on arst, kes on spetsialiseerunud just pikaealisusele ja ta jagab siin oma teadmisi, kogemusi ja ka isiklikke õppetunde.