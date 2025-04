VELJO KONNIMOIS 3 põhjust, miks hooliv vanem kaalub lapse jaoks ka Eesti moodsaid kutsekeskkoole

Maailm on pinges. Mida saab tavaline Eesti inimene teha, et endal ja perel oleks kindlam olla? Senisest veel kiiremini tuleks astuda konkreetseid samme, et pere tulevast sissetulekut kasvatada. Just nimelt – ka pingelises julgeolekuolukorras peaks nii enda kui ka iseäranis laste tulevikus tööturul kindla peale vajalikud oskused ja nendega teenitav kõrge palk olema tähtis eesmärk.