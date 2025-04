Sellel on otsene mõju ka sadadele tuhandetele eestlastele, kes säästnud raha vanaduspõlveks. Eesti pensionifondid läksid punasesse ja kõik Eesti pensionikogujad jäid hoobilt vaesemaks. See kõik on aga alles algus. Nii nagu teistelgi väikeriikidel, on Eesti avatud majandusega riik. Me ei suuda ise toota kõike, mida vajame, ja sõltume seetõttu kaubandusest. Häired maailmakaubanduses, mida Trumpi tollid kindlasti põhjustavad, mõjutavad eri viisil negatiivselt ka Eestit. Need pole ainult meie pensionid, vaid ka töökohad, palgad, hinnatõus ja konkurentsivõime.