BORIS KIRT Elektri ulmeline hinnaralli tuleb asendada kulupõhise hinnamudeliga

Viimastel aastatel on Eestis ettevõtluskeskkond olnud väga pikka aega üpris raskes seisus. Inimeste toimetulek on oluliselt halvenenud. Perspektiivituse tunne on tekitanud paljudes ebakindlust oma edasise käekäigu suhtes. Selle peamisteks põhjusteks on olnud elektrihindade järsk tõus, mida omakorda on võimendanud valitsuse ohjeldamatu maksumaraton ja kõrge inflatsioon.