ANDRE HANIMÄGI Kloostri vaikus kõlas sügavamalt kui sõnad

Riigikogu toetas sel nädalal kirikute ja koguduste seadust, mis ei luba meie kirikuid-kogudusi juhtida neil, kes toetavad sõda ning on ohuks meie põhiseaduslikule korrale ja eksistentsile.

Riigikogu toetas sel nädalal kirikute ja koguduste seadust, mis lühidalt öeldes ei luba meie kirikuid-kogudusi juhtida neil, kes toetavad sõda ja hävingut ning on ohuks meie põhiseaduslikule korrale ja eksistentsile. Vastu võetud seadusemuudatus ei ole üleskutse loobuda oma usust. See on üleskutse loobuda vaid vägivalla õigustamisega seotud institutsionaalsest sõltuvusest, kirjutab riigikogu õiguskomisjoni esimees Andre Hanimägi (SDE).